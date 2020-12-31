عاجل

جراد: أتمنى في سنة 2021 دوام الخير والعافية لرئيس الجمهورية والشعب الجزائري

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
جراد: أتمنى في سنة 2021 دوام الخير والعافية لرئيس الجمهورية والشعب الجزائري
بقلم خالد زوبيري

قدم الوزير الأول عبد العزيز جراد، تهانيه إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والشعب الجزائري بمناسبة السنة الميلادية الجديدة2021.

وقال الوزير الأول في صفحته الرسمية على فايسبوك:”سنة 2020 مرت مليئة بالتحديات، وصعبة. فارقنا أحبة، ودعنا قامات، وبتضافر جهود الجميع واجهنا الوباء.”
قبل أن يضيف ذات المسؤول:”حلول سنة 2021، أتمنى فيها لرئيس الجمهورية والشعب الجزائري دوام الخير والعافية و البركة.”
وأختتم الوزير الأول منشوره قائلا:”ولتكن سنة نستقي منها الأمل والرجاء لجزائرنا، ولنتكاتف لإتمام مسار التغيير.و من الله التوفيق والسداد.é

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=942239

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com