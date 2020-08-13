جراد: الأزمة الصحية أعطت درسا للمشككين في وجود هوة بين الشعب والدولة

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جراد: الأزمة الصحية أعطت درسا للمشككين في وجود هوة بين الشعب والدولة
بقلم نادية بن طاهر

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن تضامن الشعب خلال الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد، أعطى درسا للذين يظنون أن هناك هوة بين الشعب والسلطات العمومية والدولة.

وطلب الوزير الأول، من الولاة، في لقاء جمعه معهم اليوم الخميس، بالإستغلال المشترك  للوسائل والتعاون بين الفاعلين المحليين والتعاون والتضامن بين مؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية، في سبيل الجهود الوطنية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.

وبهذه المناسبة، شكر جراد، الولاة، على الجهد الذي قدموه والعمل الكبير الذي قاموا به، خاصة في بداية الأزمة الصحية.


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