جراد: الحكومة عازمة على القيام بإصلاحات عميقة في المنظومة الصحية

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن جائحة كورونا التي ضربت الجزائر، اعطت فرصة للقيام بإصلاحات عميقة في المنظومة الصحية.

خاصة بإعادة تنظيمها ومراجعة طريقة تسييرها وكذا تأهيل وتكوين رأسمالها البشري.

وجاءت هذه التصريحات على هامش كلمة الوزير الأول، في الملتقى الذي نظمته وزارة الصناعة الصيدلانية.

والذي جاء تحت عنوان: “الصناعة الصيدلانية: استراتيجية وتحديات”.

واضاف الوزير عبد العزيز جراد، بأن اصلاح المنظومة الصحية يجب ان يندرج ضمن مقاربة شاملة وتشاركية.

أين تساهم فيها كل مكونات أسرة القطاع وجميع الشركاء من القطاعين العام والخاص.

بالإضافة الى تنسيق مكثف ودائم بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة الصيدلانية، حيث يعد هذا التماسك شرطا أساسيا.

وذلك لبناء منظومة صحية عصرية قادرة على الاستجابة للطلبات المتزايدة للمواطنين على الخدمات الصحية وبالنوعية اللازمة.

وفي ختام كلمته، كشف نفس المتحدث أن الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير صناعة صيدلانية حقيقية.

والتي من شأنها الـمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني والحد من عبئها على ميزان الـمدفوعات من جهة، وضمان الأمن الصحي لـمواطنينا من جهة أخرى.