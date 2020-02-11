جراد: السنوات الأخيرة عرفت تسييرا كارثيا للدولة ونهبا شاملا لثروات البلاد

كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، أن “السنوات الأخيرة عرفت تسييرا كارثيا للدولة ونهبا شاملا لثروات البلاد”.

وقال جراد، خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان، “لقد عرفت بلادنا في السنوات الأخيرة تسييرا كارثيا للدولة، وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد، والقيام بعميات هدم ممنهج لمؤسساتها الإقتصادية”.

وأضاف جراد ” أن الهدف من كل ذلك كان بهدف الإستلاء خيرات البلاد”.

وأشار الوزير الأول أن هذه الممارسات “أضفت إلى تهميش الكفاءات الوطنية المخلصة والنزيهة، وزعزعة أسس الدولة، مهددة بذلك مستقبل شعبها”.