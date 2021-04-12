جراد: الفلاحة تساهم في الناتج الداخلي بما يفوق 12.4 بالمائة

كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، إن القطاع الفلاحي يساهم في الناتج الوطني بما يفوق 12.4 بالمائة.

وكشف جراد، في كلمة له على هامش إشرافه على الافتتاح الرسمي لمنتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية، بأن الإنتاج الفلاحي بلغ 25 مليار دولار سنة 2020، مقابل 23 مليار دولار في 2019.

مؤكدا إن القطاع حقق قفزة نوعية بالرغم من الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد بسبب الأزمة الصحية.

ونوه جراد، بأن الفلاحة تعتبر من القطاعات الموفرة لمناصب الشغل، حيث تشغل مليوني ونصف من اليد العاملة المباشرة.

هذا وأوضح الوزير الأول، إن هذا المنتدى الهام، يأتي ليضاف إلى الجهود المبذولة في إطار عصرنة الفلاحة وتحقيق أمننا الغذائي.

كما يندرج المنتدى، ضمن سلسلة اللقاءات الأساسية برعاية رئيس الجمهورية، للمتابعة المستمرة من طرف الحكومة ومؤسسات الدولة وتطبيق توجيهات الرئيس.

وأوضح جراد، إن هذا المنتدى يهدف إلى إعطاء دفع جديد للقطاع الذي يعرف حركية كبرى.

كما يؤكد على الأولوية التي يحظى بها القطاع، في برنامج رئيس الجمهورية، كونه خيار استراتيجي وله أثر إيجابي اقتصاديا واجتماعيا.

وتابع الوزير الأول، إن هذا المنتدى، يرمي إلى تبادل الآراء حول القضايا ذات الصلة والتحديات التي يواجهها القطاع، لوضع نموذج فلاحي عصري يكرس التنمية المستدامة والمتوازنة لمناطق الوطن لتحقيق الأمن الغذائي.