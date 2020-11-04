جراد: المواطن لم يحترم الإجراءات الصحية.. وسنتخذ إجراءات قاسية حفاظا على سلامة المجتمع

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، أن “عدم إحترام المواطن للإجراءت الصحية هو السبب الرئيسي في الإرتفاع الكبير والمتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا”.

وقال جراد، خلال إشرافه على إفتتاح الموسم الدراسي للطورين المتوسط والثانوي، “لذا يجب العودة للتوعية الفردية والجماعية”.

وأضاف جراد، نقلا عن التلفزيون الجزائري، “سنتخذ اجراءات قاسية اذا استلزم الامر وذلك حفاظا على سلامة المجتمع”.

وتابع يقول “يجب أن نعمل معا من أجل الإستقرار والحد من ارتفاع عدد الإصابات وذلك بالالتزام بالوعي الجماعي”.