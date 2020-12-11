جراد: جزائر المستقبل تأبى إلاّ أن تكون ذاكرتها حية وتاريخها عبراً للأجيال

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، إن جزائر المستقبل تأبى إلاّ أن تكون ذاكرتها حية وتاريخها عبراً للأجيال.

وغرد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، على تويتر، بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرة 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960.

وغرد جراد ” 60عاماً على ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، استفتاء شعبي على الاستقلال أعطى زخما لثورة التحرير”

وأضاف الوزير الأول “مظاهرات بلغ صداها العالم وأسمعت الأمم المتحدة صوت الشعب الذي دافع عن هويته، وأجهض مخططات الاستعمار”.

وأكد الوزير الأول “جزائر المستقبل تأبى إلاّ أن تكون ذاكرتها حية وتاريخها عبراً للأجيال لكي لا ننسى…”.