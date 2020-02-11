جراد: “سنقضي كليا على البيوت القصديرية.. لدينا مليون سكن لمختلف الصيغ”

كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، أنّ حكومته تلتزم بالقضاء كليا على أزمة السكن وبالأخص السكنات الهشة والقصديرية مع توفير مليون سكن بمختلف الصيغ.

وقال جراد خلال عرضه لمخطط الحكومة على أعضاء المجلس الوطني الشعبي اليوم الثلاثاء، أن حكومته عازمة على القضاء على أزمة السكن نهائيا.

وأضاف الوزير الأول: “الحكومة تلتزم بالقضاء كليا على البيوت القصديرية والهشة، مع توفير مليون سكن بمختلف الصيغ”.

ووعد جراد بمضاعفة الجهود لإتمام السكنات بمختلف صيغها مع تسليمها إلى أصحابها في الوقت المحدد.

أما فيما يخص الماء الشروب، فقد أكد الوزير الأول أنه خلال 5 سنوات سيتم ربط أكبر عدد ممكن من المواطنين بالماء الشروب.

وكشف عن برنامج خاص بالمناطق التي تعاني فيما يخص الماء الشروب، بالإضافة إلى الكهرباء والغاز.