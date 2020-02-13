جراد: ضمان التنمية المتوازنة لكافة جهات الوطن دون إقصاء أوتهميش

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد أن الحكومة تعي خصوصية وأولوية وحساسية ملف التنمية.

وخلال رده على اسئلة النواب قال جراد ان الحكومة تعرب عن استعدادها للعمل من أجل التكفل بهذه الانشغالات لضمان التنمية المتوازنة عبر كافة جهات الوطن دون إقصاء أوتهميش.

كما اكد جراد بأن هذا الموضوعَ الذي كان المحور الأساسي لتدخل غالبية النواب، يشكل أولوية قصوى لدى الحكومة التي لا تشاطرهم التشخيص.

وأضاف أن ضرورة توفير ظروف العيش الكريم لكل مواطنينا أينما وجدوا، ومهما كانت ولاية إقامتهم.

واعتبر جراد بانه ورغم اقتناعه التام بأن التأخر والاختلال اللذين ميزا مجهودات التنمية هو واقع ستعمل الحكومة على تداركه، إلا أن الأخطر من ذلك هو اعتبار هذا التأخر بمثابة التمييز بين مختلف مناطق البلاد.