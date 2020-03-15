جراد :مشروع قانون مالية تكميلي قريبا لتحقيق إستقرار إقتصادي

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد أن سعر برميل النفط منخفض وعقدنا مجلس وزاري مشترك للتحضير لقانون الماليه التكميلي.

وأشار الوزير الأول، اليوم الأحد ،خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الثالثة، أن مشروع قانون المالية التكميلي مهم سيراعي الحالة الاقتصادية للجزائر وهو ما سيخلق إقتصاد واستثمار حقيقي.

وأضاف جراد أن مشروع قانون المالية التكميلي فيه 3 محاور الأول يتعلق بالإستثمار في العامل البشري والثاني التطوير قطاع الصحة والتعليم والجامعات .

ويتعلق المحور الثاث مشروع قانون المالية التكميلي بالاعتماد على الطاقات المتجدده وكذا تطوير التكنولوجيات خاصة في مجال الطاقة.

كما أشار الوزير الأول إلى أهمية الكفاءات الجزائرية في الداخل والخارج والتي تريد خدمه الوطن