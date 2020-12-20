جراد: مصطلح مناطق الظل أُخذ من الجانب السلبي ونؤمن بجزائر جديدة

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الـأحد، إنه تم أخذ مصطلح مناطق الظل من الجانب السلبي

وأفصح الوزير الأول من إذاعة المدية “لا يجب علينا ان نعطي صورة سوداء دائما على بعض النقائص”.

وأضاف “مناطق الظل متشكلة من جزائريات وجزائريون يعملون يوميا واطفال يذهبون الى المدارس، فيها حياة وأناس يؤمنون بوطنهم”.

وتابع “يجب ان نفهم مصطلح مناطق الظل ليس من الناحية السلبية فقط، بل هي حركية ارادها رئيس الجمهورية لانعاش التنمية في بلادنا”.

وأورد الوزير الأول أنه يجب ان نغير مصطلح مناطق الظل، لأنها مناطق أصبحت تدريجيا تنمو وتظهر للنور.

وأضاف جراد “نؤمن بجزائر جديدة، ليس كشعار، بل كواقع ملموس سيصل لتحقيق اهداف سامية الموجودة في برنامج الرئيس وعمل الحكومة”.