جراد.. مليون و150 ألف جزائري تسلّم شقته بين سنة 2020 و2021

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، إن خلال فترة 2020 و2021، تم توزيع 234 ألف سكن.

وأوضح، جراد، أن خلال نفس الفترة التي تصادف تنصيب الحكومة، شرعت الدولة في انجاز 160 ألف سكن.

وأشار الوزير الأول، إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان يعد كل مرة بالسكن معتبرا أنه أساس العدالة.

وأكد الوزير الأول بوجود تأخر كبير وتراكمات في عدة مجالات لكن نقوم قد الاستطاعة للتخفيف على المواطن.

وأضاف، المسؤول ذاته، أن الحكومة تعمل منذ بدايتها بتوجيهات الرئيس تبون لتخفيف معاناة المواطنين والمواطنات.