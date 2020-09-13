جراد: هناك بعض الشهادات لا تمنح عملا بعد التخرج وسنعيد إصلاح المنظومة التربوية

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، من عنابة، العمل على إصلاح المنظومة التربوية بصفة عامة والجامعية بصفة خاصة.

وقال جراد، خلال نزوله ضيفا على إذاعة عنابة، إن إصلاح المنظومة التربوية ضروري، ويجب أن يتماشى البرنامج مع متطلبات العصر.

وأوضح الوزير الأول أن الاقتصاد والتكنولوجيا يحكمان العالم في وقتنا الحالي، ويجب إعطاء الأهمية القصوى لهذين المجالين في البرامج الدراسية.

وأشار جراد أن هناك بعض الطلبة المتخرجين درسوا تخصصات معينة وتحصلوا على شهادات لا تتماشى مع متطلبات العصر وسوق العمل.

وأضاف “هناك بعض الشهادات لا تمنحك حتى عملا بعد التخرج، ولهذا يجب إعادة البرامج والتخصصات والتوجهات بما يتماشى مع المتطلبات”.