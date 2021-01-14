جراد يأمر بالإسراع في عملية رقمنة قطاع المالية

الوطني
  • -
  • 0
جراد يأمر بالإسراع في عملية رقمنة قطاع المالية
بقلم أسماء.ع

أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمات لوزير المالية بالإسراع في مسار رقمنة القطاع والسهر على استكمالها في آجال معقولة.

وذكر الوزير الأول، أن عملية رقمنة قطاع المالية تشكل “محورا رئيسيا” في مخطط عمل الحكومة.

وشدد جراد على “ضرورة إقامة تعاون بين القطاعات لأجل ضمان الترابط والتوافقية بين جميع المتدخلين المعنيين بمسار تسيير الأموال العمومية”.

واستمعت الحكومة، إلى عرض وزير المالية حول رقمنته، وسمح بتقييم التقدم “الـمحرز” في الأعمال التي نفذت لأجل رقمنة القطاع.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لهاته العملية، بتبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية،وتحسين مناخ الأعمال وتحسين تحصيل الإيرادات ومكافحة الغش والتحكم بتسيير الأموال العمومية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=947637

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com