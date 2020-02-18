جراد يستقبل وفدا من صندوق النقد الدولي

إستقبل الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم بالعاصمة، وفدا من صندوق النقد الدولي حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

الوفد يقوده المدير التنفيذي للصندوق،مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزور.

اللقاء الذي يندرج في إطار المهمات الدورية لخبراء الصندوق مع جميع الدول الأعضاء فرصة للطرفين للتأكيد على نوعية العلاقات التي تربط بينهما.

كما سمح اللقاء للوزير الأول بالتطرق لوضع وآفاق تنمية الاقتصاد الوطني وكذا الأرضيات التي يراها الجهاز التنفيذي الجديد مناسبة من أجل تحسين الحوكمة الاقتصادية والمالية للبلاد.

اللقاء جرى بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية ومحافظ بنك الجزائر أيمن بن عبد الرحمان تم خلاله تبادل وجهات النظر حول طرق وآليات تعزيز الشراكة بين الجزائر وصندوق النقد الدولي،يضيف البيان.