جراد يشرف غدا السبت على حفل تخرج الدفعة الـ49 للمدرسة الوطنية للإدارة

الوطني
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جراد يشرف غدا السبت على حفل تخرج الدفعة الـ49 للمدرسة الوطنية للإدارة
بقلم نسرين محفوف

يشرف غدا السبت، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على تخرج الدفعة الـ49 للمدرسة الوطنية للإدارة، الشهيد عباس لغرور.


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