جراد يشرف غدا السبت على حفل تخرج الدفعة الـ49 للمدرسة الوطنية للإدارة
يشرف غدا السبت، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على تخرج الدفعة الـ49 للمدرسة الوطنية للإدارة، الشهيد عباس لغرور.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=942401
-
تمكنت وحدات الحماية المدنية من إنقاذ ثلاثة أفراد من عائلة واحدة بعد اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون بمدينة باتنة.
وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الأمر…
-
تمكن أفراد الدرك الوطني التابعين للفرقة الإقليمية ببلدية الحويجبات ولاية تبسة من إحباط محاولة ترويج أكثر من 1200 قارورة خمر.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن قارورات…
-
كشفت الجزائرية للطرق السيارة، أنه سيتم برمجة أشغال صيانة بنفق "الكنتور-زيغود يوسف" الرابط بين سكيكدة وقسنطينة.
وأضافت المؤسسة في بيان لها، أن الأشغال ستكون بداية من…
التعليقات (0)