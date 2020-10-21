جراد يشكر أهل الأوراس على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة
وجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الشكر لأهل الأوراس على كرم الضيافة وحسن الإستقبال خلال فترة الزيارة .
وقال جراد في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك:”اختتم زيارتي بالتوجه إلى أهل الأوراس شاكراً لهم حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وما ذلك عنهم بغريب.”
وأضاف الوزير الأول:”نحرص على دخول مدرسي آمن، كما نولي عناية بالتكوين لاتاحته فرصاً للشباب للانخراط في المشاريع التنموية..هذا مسعى رئيس الجمهورية، ومسعانا في الحكومة.”
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