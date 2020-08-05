جراد يشيد بالخصال النبيلة للبروفيسور جون بول غرانغو

أرسل الوزير الاول، عبد العزيز جراد، برقية تعزية لأقارب واصدقاء الفقيد البروفيسور جون بول غرانغو الذي وافته المنية يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 99 سنة، واصفا اياه بأحد ابناء الجزائر.

وجاء في البرقية : “لقد تلقيت ببالغ التأثر والحسرة، نبأ وفاة البروفيسور جون بول غرانغو، احد اعمدة الطب بالجزائر، والذي رحل بعد مسيرة حافلة بالأعمال النبيلة حيث كرس حياته كلها خدمة لحرب التحرير الوطنية كمناضل من اجل القضية ثم بعدها خدمة لأبناء الجزائر كطبيب مختص في طب الاطفال”.

وأضاف الوزير الأول :”بهذه المناسبة الأليمة، لا يسعني إلا أن اتقدم إليكم ومن خلالكم إلى كل اصدقاء و اقارب الفقيد، بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة، راجيا المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان”.