جراد يعزي في وفاة أستاذة علم الأوبئة البروفيسور زبيدة زايدي

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، تعازيه في وفاة الأستاذة في علم الأوبئة والبروفيسور زبيدة زايدي.

وقال جراد “يخطف منا فيروس كورونا واحدة من الباحثين المتميّزين وطنياً وعالمياً الأساتذة بعلم الأوبئة والبروفيسور بجامعة سطيف، زبيدة زايدي”.

وأضاف “تعازيَ الخالصة لعائلة الفقيدة، وكل الأسرة الجامعية، وأدعو الله أن يتغمدها برحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان”.

وانتقلت الى رحمة الله البروفيسور في علم الأوبئة بجامعة سطيف زبيدة زايدي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

كما لدى الفقيدة منشورات معترف بها عالميا خصوصا في مجال مكافحة السرطان وقد حازت على جائزة طومسون رويترز.

وتعتبر الفقيدة رقم 1 بالجزائر من حيث الأبحاث العلمية، حيث لديها قرابة 100 بحث وأكثر من 20.000 مشاركة عبر العالم.

وتعتبر الراحلة مفخرة للجزائر، حيث كانت عضوا في أكبر المجامع والمجلات العلمية العالمية، حيث جعلت الفقيدة من جامعة سطيف الأولى وطنيا.