جراد يعزي في وفاة المجاهد والحقوقي علي يحيى عبد النور

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعازيه الخالصة، في وفاة المجاهد والحقوقي علي يحيى عبد النور.

وجاء في رسالة التعزية: “لقد تلقيت ببالغ التأثر نبأ الفاجعة الأليمة التي ألمت بكم، بوفاة الـمجاهد علي يحيى عبدالنور”.

وأضاف الوزير الأول: “انتقل الفقيد إلى الرفيق الأعلى بعد محطات نضالية طويلة استهلها في صفوف الحركة الوطنية”.

ليتولى الراحل، عقب الاستقلال حقائب وزارية، كما انخرط في العمل النقابي، وتفرغ بعدها للدفاع عن حقوق الانسان، يضيف الوزير الأول.

وتابع جراد: “وإذ أتقاسم الآلام في هذا الـمصاب الجلل، فإنني أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى كل ذوي الفقيد ورفقائه في النضال وزملائه في سلك المحاماة، بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة”.

سائلا الله تعالى، أن يتغمد روح الفقيد، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه صبراً جميلاً وسلواناً عظيماً.