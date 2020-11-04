جراد يفتتح السنة الدراسية 2021/2020م للطورين الثانوي والمتوسط

أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد على افتتاح السنة الدراسية للطورين المتوسط والثانوي من المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

وجاء افتتاح السنة الدراسية هذه السنة في ظروف إستثنائية بسبب فيروس كورونا.

كما سيقوم الوزير الأول بتدشين هياكل تربوية بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبدالله ولاية الجزائر.

للإشارة يلتحق أكثر من 4 ملايين تلميذ مسجلين في الطورين المتوسط والثانوي عبر الوطن بمقاعد الدراسة اليوم الأربعاء.

وحسب الإحصائيات فقد بلغ عدد التلاميذ في الطورين المتوسط والثانوي المنتظر التحاقهم بمقاعد الدراسة 4.790.671 تلميذ.

وحسب الأطوار يبلغ عدد التلاميذ المسجلين في الطور المتوسط 3.313.448 يؤطرهم 169.68 أستاذ.

في حين بلغ عدد التلاميذ المسجلين في الطور الثانوي 1.477.187 تلميذ يؤطرهم 109.900 أستاذ.