جراد يفتتح الموسم الدراسي 2020-2021 من باتنة

أشرف، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، على افتتاح الموسم الدراسي الجديد 2020 -2021، من عاصمة الأوراس باتنة.

قام الوزير الأول والوفد المرافق له بإفتتاح الدخول المدرسي الجديد من المدرسة الابتدائية، عبد الرحمن الأخضري، بوسط مدينة باتنة.

للإشارة، فإن إبتدائية “الأخضري عبد الرحمان” هي نفس الابتدائية التي درس فيها الوزير الأول، عبد العزيز جراد.

الدخول المدرسي الذي سيبدأ كمرحلة أولى بعودة تلاميذ الطور الابتدائي، في انتظار التحاق تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي، المقرر يوم 04 نوفمبر الداخل.

وسيقوم الوزير الأول بعد ذلك بزيارة مدرسة المعوقين سمعيا والإعلان عن الدخول المدرسي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما سيتوجه الوزير الأول بعد ذلك إلى مقبرة الشهداء تازولت للترحم على أرواح الشهداء ووضع أكليل من الزهور.