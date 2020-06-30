جراد يُحذر: أتابع المشاريع عبر التكنولوجيا ومناطق الظل أولويتنا

حذر الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، مسؤولي المشاريع الخاصة بمناطق الظل في تندوف، أنه يتابع كل شيئ عبر التكنولوجيا المتوفرة.

وقال الوزير مخاطبا أحد المسؤولين بمركب الضخ، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى تندوف: “حذاري ثم حذاري، أنا أتابع المشاريع عبر التكنولوجيا المتوفرة ولا أريد الاستماع لنسبة 90 و95 بالمائة، أريد موعد التسليم”.

وأكد الوزير، أن مناطق الظل أولوية وأن مصالحه ستعمل على إرجاعها إلى مناطق نور وفق تعليمات رئيس الجمهورية والذي يهتم كثيرا، مشددا أنه على الولاة أخذ هذه المناطق كأولوية.

وبخصوص توفير المياه، أكد جراد أن الدوله توفر المياه للمواطنين، لكن يجب التحسيس وتوعيه المواطن بعدم التبذير.