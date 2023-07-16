جريمة هزت الأردن.. مقتل الطالبة إيمان إلى الواجهة مجددا

عادت القضية التي هزّت الأردن، والمتمثلة بمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد داخل الحرم الجامعي، إلى الواجهة مجددا، وذلك بعد منشور لوالدها عبر منصة “فيسبوك”.

وأعلن والد المغدورة، أنه من المقرر أن يكون يوم الجمعة المقبل الموافق 21 جويلية الجاري. موعدا لإجراء الصلح العشائري المتعلق بحادثة مقتل الطالبة الأردنية إيمان مفيد إرشيد المقداد.

وقال إرشيد في منشور على “فيسبوك”، إن الصلح العشائري سيكون الساعة السادسة مساء في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمّان بالقرب من مركز الملكة رانيا.

وتعرضت إيمان إرشيد “21 عاما”، طالبة التمريض في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لإطلاق نار “5 رصاصات”، داخل الحرم الجامعي.

وأسعفت الفتاة إلى المستشفى بحالة سيئة، فيما لاذ القاتل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه. ولاحقا فارقت الفتاة الحياة متأثرة بإصابتها.

ليتم تحديد هوية القاتل، ةالذي خطط لجريمته وحاول قدر الإمكان إخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة.

ليتم بعد أيام، تحديد مكان قاتل الشابة في إحدى الجامعات الخاصة، موضحة أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن أطلق النار على نفسه، ولقي حتفه من جراء إصابته.