جزء من الألف من الثانية يحرم بوعناني من نصف النهائي

فشل العداء الجزائري، أمين بوعناني، في بلوغ نصف نهائي سباق 110 متر حواجز، ضمن أولمبياد باريس 2024.

وحلّ بوعناني، اليوم الثلاثاء، في المركز الثالث، ضمن السباق الاستدراكي، ليضيّع فرصة العبور إلى نصف النهائي، الذي يتأهل إليه صاحبي المركزين الأول والثاني.

وتم اللجوء إلى “الفوتو فينيش” لتحديد الثنائي المتأهل، بعدما دخل بوعناني رفقة البرازيلي بيرييرا والفرنسي محمد، في توقيت واحد 13:54.

وخسر العداء الجزائري، تأشيرة المربغ الذهبي، بفارق جزء واحد من الألف.