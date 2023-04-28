جزائريو بريتوريا يساندون السياربي قبل موقعة صن داونز

حظيت تشكيلة شباب بلوزداد، أمس الخميس، بزيارة خاصة من طرف الجالية الجزائرية المقيمة بمدينة بريتوريا، الجنوب إفريقية.

ويستعد “أبناء لعقيبة” لمواجهة نادي ماميلودي صن داونز، غدا السبت، ضمن إياب ربع نهائي “التشامبينز ليغ”. في مهمة تبدو شبه مستحيلة، بعد السقوط ذهابا برباعية كاملة.

وتنقلت الجالية الجزائرية إلى ملعب تدريبات الشباب، من أجل تقديم الدعم المعنوي اللازم لأشبال التونسي، نبيل الكوكي، قبل موقعة الغد.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، فيديو لزيارة المجاملة التي قامت بها الجالية الجزائرية، عبر حسابها على “فيسبوك”. مشيرة إلى أن أعضاء الجالية، أكدوا حضورهم في المدرجات يوم غد، لمساندة الشباب.