جزائري سادس في طريقه للدوري السعودي

يتواجد الدولي الجزائري ولاعب النادي الإفريقي تونسي على رادار نادي الفتح السعودي الباحث عن التعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة الحالية.

وحسب ما نقلته إذاعة “موزاييك” التونسية أن المفاوضات بين الطرفين عرفت تقدما كبيرا وقد تتوج بإنتقال اللاعب بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن الشنيحي تقدم بشكوى لدى المحكمة الرياضية من أجل فسخ عقده مع الإفريقي بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

ويشهد الدوري السعودي وجودا مكثفا للاعبين الجزائريين على غرارالثلاثي عز الدين دوخة، خوالد، بولعويدات ومبولحي اليوم.