جزائري وحيد في تشكيلة الأسبوع لدوري أبطال إفريقيا

شهدت تشكيلة الأسبوع الخاصة بمنافسة دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2024-2025، تواجد لاعب جزائري وحيد فقط.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات تشكيلة الجولة الـ 3 من منافسة “الشامبينز ليغ”، والتي عرفت تواجد لاعب “الخضر” يوسف بلايلي.

وكان بلايلي، قد تألق مع ناديه الترجي التونسي، الذي قاده لفوز رائع أمام الضيف بيراميدز المصري، بثنائية نظيفة، سجّل منها هدفا. الأمر الذي جعله يحجز مكانة ضمن تشكيلة الجولة، بتقييم 7.9.

بينما غاب لاعبو المولودية وبلوزداد، ممثلا الجزائر في أغلى المنافسات القارية، بعدما انهزم العميد داخل قواعده، أمام الهلال السوداني. بينما تكبّد الشباب هزيمة قاسية بسداسية لهدف، على يد مضيفه الأهلي المصري.