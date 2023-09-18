جزائري وحيد في تشكيلة تصفيات “كان” كوت ديفوار

ضمّت التشكيلة المثالية، الخاصة بتصفيات كأس أمم إفريقيا، المقررة ما بين الـ 13 جانفي والـ 14 فيفري 2024، بكوت ديفوار، لاعبا جزائريا واحدا.

وكشف موقع “صوفاسكور” المختص في الإحصاء، عن تشكيلته المثالية الخاصة بالتصفيات المؤهلة إلى “كان” 2023، التي اختتمت سبتمبر الجاري، وشهدت التشكيلة تواجد جزائري واحد فقط، ويتعلق الأمر برامي بن سبعيني.

وتحصل بن سبعيني، على تقييم 7.32/10، حسب ذات الموقع، الذي تجاهل باقي نجوم الخضر، بالرغم من أن أشبال بلماضي، أنهوا التصفيات كأكثر منتخب حصدا للنقاط بـ 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل، وسجل الهجوم 9 أهداف بينما استقبلت شباك المنتخب هدفين فقط.