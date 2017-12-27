جزائري يقطع طريق آرسنال على براهيمي!

خرج الدولي الجزائري، ياسين براهيمي من حسابات “آرسنال” الإنجليزي وذلك رغم أنه كان مُتابعا من طرفه منذ الميركاتو الصيفي الماضي.

وأشارت تقارير فرنسية وبريطانية بأن “آرسين فينغر” يُفضل التركيز على لاعب آخر ذي أصول جزائرية، متمثلا في الصاعد، حُسام عوار.

ويُفضل الفرنسي، نجم ليون لصغر سنه وإمتلاكه هامشا أكبر للتطور، مُقارنة بصاحب المُراوغات السحرية الذي سيدخل عامه الـ28 شهر فيفري.

يُشار بأن براهيمي لايزال مُرتبطا مع “بورتو” الى غاية 2019 ويتواجد على “رادار” العملاق الألماني “بايرن ميونيخ” الذي راقبه مؤخرا.