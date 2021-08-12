جزيرة إيطالية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخ أوروبا

سجلت جزيرة صقلية الإيطالية، أعلى درجة حرارة بتاريخ أوروبا، خلال موجة الحر التي اجتاحت البلاد والتي بلغت 48.8 درجة مئوية.

وحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإنه وفي حال سجلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية درجة الحرارة القياسية، فسوف تحطم الرقم القياسي الأوروبي السابق البالغ 48 درجة مئوية، والمسجل في أثينا عام 1977.

وتم قياس درجة الحرارة القياسية من قبل محطة مراقبة في سيراكيوز بصقلية، وتم تأكيدها بعد فترة وجيزة من قبل سلطات الأرصاد الجوية بالجزيرة.

وتمتد موجة حر شديدة عبر دول البحر الأبيض المتوسط، ومنها الجزائر وتونس، حيث اشتعلت حرائق في عدة مناطق منذ نحو أسبوع.

وأعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ، كما تعرضت تركيا واليونان لحرائق ضخمة.