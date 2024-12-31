جزيرة كيريتيماتي أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد 2025

استقبلت جزيرة كيريتيماتي التي تقع في المحيط الهادئ، العام الجديد 2025. فيما تستعد باقي الدول في أنحاء العالم لاستقباله.

وكيريتيماتي، وهي جزيرة مرجانية في المحيط الهادئ، يقطنها نحو 5000 شخص، هي جزء من جمهورية كيريباتي ودائما ما تكون أول موقع مأهول بالسكان يبدأ العام الجديد في منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.

وبعد ذلك ساعات، ستتجه الأنظار إلى سيدني، حيث ستضيء سماء الميناء الأسترالي بعروض احتفالية ضخمة.

ومن المتوقع أن يشاهد أكثر من مليون شخص العرض، حيث سيتم إطلاق أكثر من 9 أطنان من الألعاب النارية طوال الليل. بينما ستكون ساموا الأمريكية آخر منطقة تستقبل عام 2025.