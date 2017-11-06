“جزّار تكساس” من أصحاب السوابق.. مطرود من الجيش الأمريكي لسوء سلوكه

كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن جزّار كنيسة تكساس قتل 26 شخصا وأصاب 20 آخرين من مرتاديها.

من أصحاب السوابق وأنه طرد من الخدمة العسكرية لسوء سلوكه.

وفتح هذا الجزار النار داخل كنيسة في سوذرلاند سبرينغس بمقاطعة ويلسون شرقي مدينة سان أنطونيو.

وذكر مسؤولون أمنيون، إن الضحايا تراوحت أعمارهم بين 5 و72 عاما.

في أحدث واقعة إطلاق نار بالولايات المتحدة وأكثرها دموية في تاريخ هذه الولاية.

وقالت مصادر أمنية، إن منفذ الهجوم هو أحد سكان تكساس.

ويدعى ديفن باتريك كيلي ويبلغ من العمر 26 عاما، وعثرت قوات الشرطة على جثته بعد مطاردة قصيرة على خلفية الحادث.