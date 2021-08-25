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جسر جوي سعودي إغاثي إلى الجزائر بسبب الحرائق

بقلم نادية بن طاهر
جسر جوي سعودي إغاثي إلى الجزائر بسبب الحرائق
طائرة شحن سعودية
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غادرت اليوم الأربعاء، أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى ‎الجزائر للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق.

ويأتي ذلك، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حسبما أوردته صفحة مركز الملك سليمان للإغاثة، على تويتر.

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