جسر جوي سعودي إغاثي إلى الجزائر بسبب الحرائق

غادرت اليوم الأربعاء، أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى ‎الجزائر للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق.

ويأتي ذلك، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حسبما أوردته صفحة مركز الملك سليمان للإغاثة، على تويتر.

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