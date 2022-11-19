جسم فضائي يخترق الأرض !

أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم السبت، اكتشاف جسم فضائي صغير من المتوقع أن يصطدم بالأرض في كندا. وهذا عند الساعة 8:26 بتوقيت غرينيتش وفي حدود الساعة 11:26 بتوقيت مكة.

وأشار المركز، إلى أن مرصد فلكي في ولاية “يوتا” الأمريكية تمكن قبل قليل من رصد الجسم الفضائي المتوقع اصطدامه بالأرض ويصفه بالسريع. ولم يتمكن من إجراء القياسات الفلكية له لخفوته. من المتوقع أن يشاهد الناس دخوله واختراقه الغلاف الجوي ما بين مدينة “ديترويت” في “ميتشيغان”. ومدينة “بافالو” في “نيويورك”.

و تمت مشاهدة دخول جسم فضائي للأرض واحتراقه في الغلاف الجوي، وذلك من مدينة “ويندسر” في ولاية “كونيتيكت” شرق الولايات المتحدة. و شهود عيان في مدينة “برانتفورد” في مقاطعة “أونتاريو” في كندا سمعوا صوت انفجار.

كما جاء ذلك بتغريدة على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وجاء فيها: “عاجل: اكتشاف جسم فضائي صغير الليلة الماضية”. “يسمى “C8FF042″من المتوقع أن يصطدم بالأرض بعد قليل في الساعة 08:26:54 بتوقيت غرينتش”. و “المكان المتوقع للاصطدام هو مدينة ’برانتفورد‘ في مقاطعة ’أونتاريو‘ في كندا”.

في حين، أضاف المركز أن الجسم الفضائي “على الأرجح لن يحدث أضرارا ملموسة”، دون تقديم أي معلومات إضافية. وتابع بتغريدة منفصلة: “مرصد فلكي في ولاية يوتا الأمريكية يتمكن قبل قليل من رصد الجرم المتوقع اصطدامه بالأرض”. و “يصفه بالسريع ولم يتمكن من إجراء القياسات الفلكية له لخفوته”. من المتوقع “أن يشاهد الناس دخوله واحتراقه في الغلاف الجوي ما بين مدينة ديترويت في ميتشيغان ومدينة بافالو في نيويورك”.

و تعرض مجموعة التكنولوجيا الإلكترونية الصينية رادارها الفضائي SLC-18 ، الذي يبلغ طوله 10 أمتار لأول مرة. في معرض الصين الدولي في مدينة Zhuhai في جنوب البلاد.

و وفقا لوكالة تاس، أن هذا الرادار أثار اهتمام زوار معرض Airshow China الدولي. الذي يقام خلال الفترة 8-13 نوفمبر 2022 في مدينة Zhuhai الساحلية. بمشاركة شركات العديد من البلدان بما فيها الشركات الروسية.