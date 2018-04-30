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جلاب:مشكل النوعية يعيق تصدير المنتجات الجزائرية لدول الإتحاد الأوروبي

الوطني
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جلاب:مشكل النوعية يعيق تصدير المنتجات الجزائرية لدول الإتحاد الأوروبي
بقلم أحمد مراح

قال السعيد جلاب أن وزارة التجارة تسعى لحوار جاد ومستمر مع المصدرين وهذا من خلال خلق دعم مباشر لتصدير المنتجات الجزائرية للخارج.

قائلا،أن مصالح دائرته الوزارية تعمل مع خلايا الإتصال مع المؤسسات المصغرة لتقديم المساعدة  حتى تكون هناك نظرة خارجية لآلية التصدير.

وخلال نزوله في فروم الإذاعة قال جلاب،أن الجزائر ومن خلال الشراكة مع الإتحاد الأوروبي تسعى للتسويق لكن مشكل النوعية يعيقنا.

وقال الوزير أن الوزارة تعمل جاهدة على  إستهداف سوق أوروبا الشرقية  من خلال خطوط موجهة في مجال الشراكة البينية والثنائية.

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