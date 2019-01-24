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جلاب: إعادة النظر في نظام المقايضة بالولايات الحدودية الجنوبية

الوطني
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جلاب: إعادة النظر في نظام المقايضة بالولايات الحدودية الجنوبية
بقلم شهرزاد مزياني

كشف وزير التجارة، عن إعادة النظر في نظام قانون تجارة المقايضة بالولايات الحدودية الجنوبية عبر تعديل القرار الوزاري المشترك.

وقال الوزير سعيد جلاب،  إنه سيتم إدخال مواد جديدة للدفع بتجارة المقايضة في الولايات الحدودية الجنوبية وتصدير مختلف المنتوجات.

مشيرا أنّ  الإحصائيات للتجارة المقايضة بالولايات الحدودية الجنوبية، أظهرت أن جزائر تصدر التمر فقط بسعة 32 طن بقيمة 475 مليون دينار.

كما كشف جلاب، أنهم بصدد التحضير لمعرض أفريقي تشارك فيه كل ولايات الجنوبية و مالي والنيجر بداية شهر مارس المقبل،

ليكون ملتقى المتعاملين الاقتصاديين في تجارة المقايضة


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