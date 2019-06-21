جلاب: تنصيب فوج خبراء بين وزارة التجارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

إلتقى وزير التجارة سعيد جلاب بالمنسق الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” لمنطقة شمال إفريقيا فليب أنكرز.

حيث شكلت قضايا الأمن الغذائي ورهاناته في منطقة شمال إفريقيا محور المحادثات التي جمعتهما مساء أمس الخميس.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير جلاب قدّم نبذة عن مناخ الأعمال في الجزائر الذي وصفه بالإيجابي.

مشيرا إلى أن الجزائر حققت فائضا في حجم المنتجات الفلاحية والغذائية في العديد من الشعب.

مضيفا أن الإجراءات التي استحدثتها الوزارة هدفها ضمان التموين والتوزيع المنتظم.

من جهته ثمّن المنسق الإقليمي لمنطقة الأغذية والزراعة فليب أنكرز هذه المبادرة، معتبرا إياها تجربة جديدة في منطقة شمال إفريقيا.

حيث أعرب عن إستعداد المنطقة للعمل على تعميم هذه التجربة في باقي الدول.

مؤكدا إستعداد المنظمة الأممية على تقديم كل الدعم التقني للمرافقة، إضافة إلى المساهمة في عمليات الإتصال والتحسيس فيما يخص جهود محاربة التبذير بعد نجاح هذه العملية.

ليتفق الطرفان في الأخير على مواصلة العمل بتنصيب فوج خبراء بين وزارة التجارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمتابعة كل ملفات التعاون الثنائي.