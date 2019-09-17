جلاب: فتح كل الأسواق المغلقة بالبلديات.. وإعادة توزيع محلات الرئيس على الشباب

كشف وزير التجارة سعيد جلاب، أن العديد من الأسواق لاتزال مغلقة مثلها مثل محلات الرئيس بسبب تسييرها من طرف البلديات.

وأضاف الوزير خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أنه تم إسداء تعليمة من طرف الوزير الأول بضرورة إعادة فتح الأأسواق المغلقة بالبلديات.

وأشار جلاب، إلى أن أغلب الأسواق لا تزال مغلقة ويجب إعادة منحها للشباب لفتحها والعمل فيها.

وفي ذات السياق قال جلاب أن محلات الرئيس المهملة سيعاد توزيعها على الشباب العامل وإحيائها من جديد.

كما تم الإتفاق مع وزارة السكن من أجل توزيع 8 آلاف محل غير مستغل لأصحاب المؤسسات الناشئة.