جلاب يحل ببيروت هذا الجمعة

يحل وزير التجارة، سعيد جلاب، الجمعة القادم، بالعاصمة اللبنانية “بيروت”، ذلك للمشاركة في الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية.

وستنعقد الدورة الإقتصادية والإجتماعية، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و20 جانفي الجاري.

وسيشكل هذا الإجتماع فرصة لتناول العديد من المواضيع الإقتصادية والإجتماعية، منها متابعة قرارات القمة السابقة وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإتحاد الجمركي العربي.

كما سيتم التطرق إلى الميثاق العربي الإسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة، و كذا مبادرة رئيس جمهورية السودان بشأن الأمن الغذائي العربي وفق برنامج طارئ.

وسيكون الإجتماع، أيضا فرصة للتطرق إلى الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا الإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الابعاد.

للإشارة، فان هذا المؤتمر يسبقه إجتماع تنسيقي على مستوى الخبراء يوم 17 جانفي الحالي.