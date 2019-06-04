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جلاب يشارك في اللقاء الثامن لوزراء التجارة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي

الوطني
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جلاب يشارك في اللقاء الثامن لوزراء التجارة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي
بقلم نويس عبد الجلال

يشارك وزير التجارة، سعيد جلاب في اللقاء الثامن لوزراء التجارة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في إثيوبيا .

وحسما أفاد به بيان الوزارة، فإن اللقاء المنتظر يومي 6 و7جوان الجاري في أديس ابيبا  إثيوبيا .

ويضيف نفس البيان، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تطبيق خارطة الطريق التي ترمي إلى إنهاء الأشغال العالقة

ذات الصلة بالمفاوضات حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية .

ويأتي هذا اللقاء تحسبا للقمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات مبرمجة يوم 7 جويلية 2019 في نيامي بالنيجر  من أجل إطلاق سوق الدول الأفريقية.

وقد سبق اللقاء الوزاري،الاجتماع الـ 8 لمنتدى مفاوضات التجارة الحرة القارية الإفريقية،الذي بدأ أشغاله في 20 مايو المنصرم وانتهت في1 يونيو في أديس أبابا بإثيوبيا.


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