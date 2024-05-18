جلال صفية تتأهل رسميا إلى “الألعاب البارالمبية”

ضمنت البطلة الجزائرية في اختصاص “رمي القرص”، جلال صفية، رسميا تأهلها إلى الألعاب البارالمبية المقررة ما بين 28 أوت و8 سبتمبر 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتأهلت جلال صفية، إلى المحفل “البارالمبي” عقب احتلالها المركز الرابع. للبطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، الجارية بمدينة “كوبي” اليابانية، ما بين 17 و25 ماي الجاري.

وحلت البطلة الجزائرية رابعة في إختصاص رمي القرص فئة “ف57 “. ضمن ضمن فعاليات مونديال ألعاب القوى بذوي الهمم، برمية 30 متر 49 سنتيمتر. لتضمن رسميا اقتطاع تأشيرة التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية.