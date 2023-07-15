مونديال ألعاب القوى لذوي الهمم.. جلال صفية تهدي الجزائر ثاني ذهبية

أهدت البطلة جلال صفية، الجزائر ثاني ميدالية ذهبية، في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم، الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس، ما بين الـ 8 والـ 17 جويلية الجاري.

ونجحت اليوم السبت، جلال صفية، في خطف الذهبية، بعد احتلالها المركز الأول في رمي الجلة لفئة T57.

كما تمكنت في السياق ذاته، البطلة الجزائرية، من تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي كان بحوزتها برمية 11.57.

وللإشارة فقد كانت نسيمة صايفي، قد أهدت الاثنين الماضي، الجزائر أول ميدالية ذهبية في “مونديال” ألعاب القوى لذوي الهمم، في مسابقة رمي القرص.