جلاوي يُشرف على تنصيب عدد من الإطارات السامية بالوزارة

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الأحد، على مراسم تنصيب عدد من الإطارات السامية المركزية بالوزارة.

وجاء ذلك، حسب بيان للوزارة، في إطار تعزيز الجهاز الإداري وتدعيمه بالكفاءات القادرة على مرافقة البرامج والمشاريع القطاعية.

وشملت هذه التعيينات مدير الميزانية والوسائل، مكلفين بالدراسات والتلخيص على مستوى الديوان والأمانة العامة. ونائبة مدير بالمديرية العامة للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه.

وبالمناسبة، هنأ الوزير الإطارات المعينة، مؤكداً على أهمية التحلي بروح المسؤولية والالتزام وترسيخ مبادئ النجاعة وحسن التسيير.

فيما عبّرت هذه الإطارات عن شكرها وامتنانها للثقة الممنوحة لها. مؤكدة التزامها بأداء مهامها بكل تفانٍ وتسخير خبراتها لخدمة القطاع والمساهمة في تحقيق أهدافه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور