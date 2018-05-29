جلاّب: اللحوم غالية

اعترف وزير التجارة السعيد جلاّب اليوم الثلاثاء،أنّ أسعار اللّحوم مرتفعة وهذا خلال جولة تفقديّة للاسعار بسوق البويرة.

وأمر جلاّب فرقته المحققة المرافقة له، بفتح تحقيق في قضيّة مستورد لحوم قام بإخفاء اسمه وعنوانه على الفاتورة.

وقال الوزير أنه ليس هذه القضية محل تحقيق فقط، بل هناك عشرات القضايا تحقق فيها مصالحه، فيما يخص اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، والفواكه والخضار.

سواء من حيث الأسعار أو الفوترة.

وعن إشكاليةفوترة السلع المستوردة المطروحة على مستوى الأسواق الوطنية منذ سنواتأكّد ذات المسؤول أن ملف الفوترة سيتم طرحه على طاولة الحكومة في غضون الأيام المقبلة.

على غرار إشكالية تنظيم الأسواق التي تحتاج إلى ضبط خريطتها وتقويمها، مؤكدا الوزير أن الحوار يبقى مفتوحا مع الجمعيات المعنية كجمعية المستهلكين، التجار والخبازين.