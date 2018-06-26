جلاّب: مساعي الحكومة منصبّة على تقليص التبعية للمحروقات مستقبلا

كشف وزير التجارة السّعيد جلاّب اليوم الثلاثاء عن مساعي الحكومة لتقليص التبعية من صادرات المحروقات، في الآفاق المستقبلية، وهذا ضمن الإستراتيجية الوطنية.

بمشاركة كل المتعاملين الإقتصاديين والهيئات المصدّرين.

جلاب وخلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “الجاكس”، أعلن عن مخطط عمل خاص لحل كل المشاكل المتعلقة بالتصدير مطلع العام المقبل 2019.

منه مشكل صرف العملة الصعبة في الخارج بالنسبة للمصدّرين الجزائريين، لأجل معرفة القيمة الحقيقية لسلعهم بشكل مباشر، مشيرا أن هذا الإشكال مطروح وسيكون فيه حلول على المدى البعيد.

وعلى صعيد آخر كشف جلاب أن حجم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات لم يتجاوز يوما 3 مليار دولار، والحكومة لها مساعي لتقليص التبعية للمحروقات بما يخدم الإقتصاد الوطني.

وهذا العمل منصب بمشاركة المتعاملين الإقتصاديين والهيئات المصدّرين.