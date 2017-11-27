جلسة طارئة للبرلمان المصري على خلفية مجزرة مسجد الروضة

يعقد مجلس النواب المصري، الإثنين، جلسة عامة طارئة، لمناقشة تداعيات مجزرة مسجد الروضة في بئر العبد شمال سيناء.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة إعلان البرلمان التأييد الكامل للقيادة السياسية والدعم غير المحدود لقوات الجيش والشرطة في مواجهتهم الإرهاب الأسود.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد رفعت حالة الطوارئ إلى الدرجة “ج”، في كافة المحافظات، وتعزيز الخدمات الأمنية.

بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية وأقسام الشرطة ومديريات الأمن وأماكن التجمعات ودور السينما والمسارح، بالإضافة إلى مقرات الوزارات والهيئات الدبلوماسية.