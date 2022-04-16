جمارك بشار تُحبط تهريب أزيد من 5 قناطير كيف

تمكن أعوان الفرقتين المتعددتي المهام ببني عباس والعبادلة، التابعتين اقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببشار، من إحباط عمليتي تهريب نوعيتين.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد أسفرت العمليتين، عن حجز كميتين معتبرتين من الكيف المعالج، قدرتا على التوالي بـ174.800 و350 كغ.

كما تم تنفيذ العمليتين، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني. وجاء ذلك، في سياق الجهود الميدانية المتواصلة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية.

هذا وتندرج العمليتان ضمن المهام الحمائية للجمارك الجزائرية المبذولة في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله. وسعيها الحثيث في سبيل المساهمة في إقرار أمن الوطن واستقراره. ومحاربة تجارة وترويج المحظورات لتي تشكل تهديدا لصحة المواطن وسلامته.

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حجز كوكايين لدى مسافر قادم من ألمانيا

هذا وقامت المصالح العملياتية المكلفة بفحص المسافرين على مستوى مفتشية أقسام للجمارك بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، بحجز كمية من الكوكايين.

وتم حجز كمية من الكوكايين متمثلة في 7,22 غرام على شكل أعمدة طباشير و292,09 غرام على شكل مسحوق.

كما تم ضبط هذه البضاعة المحظورة بحوزة مسافر كان بصدد الدخول إلى التراب الوطني. وذلك خلال معالجة الرحلة الجوية الآتية من مدينة فرانكفورت الألمانية.

ويأتي ذلك، في سياق ممارسة المهام الحمائية الموكلة لإدارة الجمارك وحفاظا على صحة المواطن.

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