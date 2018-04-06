جمارك سكيكدة تحجز سيارتين و ألبسة شبه عسكرية على متن “طاسيلي 2”

تمكّن أعوان مفتشية الجمارك بسكيكدة مساء الخميس، من حجز مركبتين وكمية معتبرة من قطع الغيار وألبسة شبه عسكرية.

وأجهزة إلكترونية، ومواد تجميل، و كمية من السجائر، ومواد غذائية وفواكه بحوزة مسافرين على متن باخرة الطاسيلي 2 قبل مغادرتها ميناء سكيكدة.

باتجاه مرسيليا بفرنسا.

وحسب مصادر “النهار”، فإن اكتشاف أمر السيارتين المزوّرتين جاء على إثر إخضاع عدد من السيارات للكشف بواسطة جهاز السكانير.

ليتبين بأن السيارتين خضعتا لعملية تزوير على مستوى الأرقام التسلسلية للهيكل و استنادا لذات المصادر، فإنه قد تم تحرير محاضر لأصحاب المحجوزات وتقديمها إلى الجهات القضائية.

يذكر أن الباخرة المذكورة رست بميناء سكيكدة صبيحة الخميس الماضي و كان على متنها 225 سيارة و 370 مسافر لتكون العودة مساء ذات اليوم .

أين كان على متنها 269 مسافرا و 117 سيارة.