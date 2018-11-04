جمارك: مراقبة كتب “سيلا” يتم بعد تدوين القائمة الممنوعة من الاستيراد

كشف رئيس مفتشية أقسام الجمارك بالصنوبر البحري بوزيد دحية، أن كل الكتب المستوردة توجه عبر الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية إلى مستودع الجمارك في “صافكس”.

وقال دحية خلال حلوله ضيفا على حصة قهوة وجرنان، أن هذه الكتب يتم فرزها في المستودع الجمركي حسب دور النشر.

مضيفا أنه يتم اكتتاب التصريحات الجمركية من طرف وكلاء العبور من أصحاب دور النشر وإيداعها، لتبدأ بعدها المراقبة الجمركية للكتب.

هذا وكشف المتحدث، أن عملية المراقبة وفحص العناوين المستوردة يتم بحضور ممثلي رجال الأمن وممثلي من وزارة الثقافة.

مشيرا أن هذه المراحل كلها تأتي بعد تدوين القائمة الممنوعة من الاستيراد من طرف ممثلي الصالون الدولي.